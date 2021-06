Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schon wieder Sachbeschädigungen auf Oberlausitzer Bahnhöfen

Löbau / Bischofswerda (ots)

Erneut wurden Bahnhöfe in der Oberlausitz von Schmierfinken heimgesucht. So traf es diesmal die Bahnhöfe in Bischofswerda und Ebersbach/Sa. Durch unbekannte Täter wurden in Ebersbach / Sa. eine Sitzbankgruppe und in Bischofswerda die Tunnelunterführung mittels Edding beschmiert. Die Bundespolizei Ebersbach hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

