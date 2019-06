Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizei sorgte für eine sichere An- und Abreise

Ostritz (ots)

Die Bundespolizei sorgte am vergangenen Versammlungswochenende in und um Ostritz für eine sichere An- und Abreise per Bahn. Die knapp 400 Beamten und ein Polizeihubschrauber legten ihren Fokus auf die Bahnstrecke zwischen Zittau und Görlitz sowie zahlreiche Bahnhöfe der Region. Der Leiter der Bundespolizeiinspektion Ebersbach, Jens Mittasch, zieht eine positive Bilanz: "Die Bundespolizei war mit seinen Einsatzkräften unter anderem auf den Bahnhöfen in Görlitz und Zittau präsent und begleitete zahlreiche Züge nach und von Ostritz. Verstöße, egal welcher Art, wurden in diesem Zusammenhang nicht verzeichnet."

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

@bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell