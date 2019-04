Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs

Zittau / Hainewalde (ots)

Am 20. April 2019 um 22:00 Uhr wurden Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz (GEGO) auf einen PKW Hyundai im Stadtgebiet Zittau aufmerksam. Die Streife folgte dem Fahrzeug, was dieser offensichtlich bemerkte. In der Ortslage Hainewalde fuhr der Mann dann, ohne ein Haltsignal bekommen zu haben, rechts ran und hielt an. Bei der polizeilichen Kontrolle konnte der 31-jährige Deutsche keine Fahrerlaubnis vorweisen, da er, wie sich herausstellte, nicht im Besitz einer solchen ist. Auf die Frage, ob er Betäubungsmittel zu sich genommen habe, gab er an, einen Tag vorher etwas geraucht zu haben. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf den Konsum von Cannabis und Amphetaminen. Der Fahrer wurde zuständigkeitshalber einer Streife des Polizeireviers Zittau-Oberland übergeben, die ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Führens eines Kfz unter Einfluss berauschender Mittel einleiteten.

