Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Renitenter Ladendieb in Handschellen abgeführt

Zittau (ots)

Ein bekannter Ladendieb wurde gestern in einem Zittauer Supermarkt in der Leipziger Straße durch das Ladenpersonal festgehalten. Der 24-jährige Deutsche aus Zittau wollte wohl wieder etwas mitgehen lassen und reagierte lautstark auf die Gegenwehr. Erst eine hinzugeeilte Polizeistreife der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz (GEGO) brachte Ruhe in die Situation. Der Mann, der schon mehrfach etwas in dem Markt gestohlen hatte, wurde festgenommen und seine Gürteltasche durchsucht. Dieses Mal befand sich kein Diebesgut darin.

Das Polizeirevier Zittau hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen. Der Mann stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

@bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell