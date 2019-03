Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Drogen im Gepäck

Zittau (ots)

Am 29. März 2019 gegen 04:00 Uhr kontrollierten Beamte des Bundespolizeirevier Zittau auf der Friedensstraße in Zittau einen tschechischen PKW. Fahrerin war eine 29-jährige Tschechin und auf dem Beifahrersitz saß ein 41-jähriger Tscheche. Bei der Kontrolle konnten beide Personen gültige Ausweise vorlegen. Fahrzeugschein und Führerschein hatte die Fahrerin jedoch nicht dabei, konnte sie auch nicht, da sie gar keinen Führerschein besaß. Somit war schon mal der Straftatbestand des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegeben. Bei der Nachschau in den mitgeführten Sachen, entdeckten die Beamten dann mehrere kleinere Cliptütchen, in welchen sich kristalline und weiße Substanzen mit einem Gesamtgewicht von insgesamt ca. 7,5g brutto befanden. Wegen des Straftatverdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, wurde der Sachverhalt um 04:10 Uhr an die Kollegen des Polizeirevier Zittau übergeben.

