Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Sieben Schwarzarbeiter mit falschen Dokumenten in der Unterwäsche gestoppt

Ohorn (ots)

Für sieben Männer aus der Ukraine endete am 27. März 2019 die Fahrt zu ihrer Baustelle bei der Bundespolizei.

Eine Streife stoppte in der vergangenen Nacht um 00:10 Uhr bei Ohorn auf der Autobahn 4 einen aus Richtung Polen kommenden ukrainischen Transporter. Mit diesem Renault Trafic waren sieben Männer im Alter zwischen 19 und 45 Jahren unterwegs zu einem angeblichen 2- bis 3-tägigen Trip nach Italien. Sie legten den Beamten ihre ukrainischen Reisepässe vor, hatten allerdings kein urlaubstypisches Gepäck dabei. Stattdessen fanden die Beamten Arbeitskleidung und Werkzeuge im Fahrzeug. Während der Durchsuchung der Männer wurden sie weiterhin fündig. Die Ukrainer hatten gefälschte rumänische Identitätskarten mit ihren Passbildern dabei. Teilweise hatten sie diese in den Schuhen und der Unterwäsche versteckt. Damit wollten die Männer als rumänische EU-Bürger einer Erwerbstätigkeit ohne Arbeitserlaubnis und Visum nachgehen. Von Urlaub in Italien keine Spur.

Die Bundespolizisten nahmen die Männer in Gewahrsam. Sie müssen sich nun dem Straftatvorwurf der unerlaubten Arbeitsaufnahme sowie der unerlaubten Einreise und dem unerlaubten Aufenthalt stellen. Die Bearbeitung dauert noch an. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach prüft eine Zurückschiebung nach Polen.

