Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Kinder im Gleis gefährden sich und Zugverkehr (Zeugenaufruf)

Bautzen (ots)

In den vergangenen Tagen hielten sich dreimal Kinder im Bahngleis Nahe der Bautzener Adolph-Kolping-Straße auf und bereiteten mit Schottersteinen ein Hindernis im Gleis. Der Zugverkehr musste sogar für eine halbe Stunde stillgelegt werden. Züge fahren hier mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h.

Dieser Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch, den 20. Februar 2019, um kurz vor 17:00 Uhr. Die Bundespolizei setzte sogar einen Hubschrauber ein. Die Kinder konnten aber nicht mehr gefunden werden. Laut Aussagen eines Lokführers hatte er drei Jungs im Alter zwischen 8 und 10 Jahren neben dem Gleis beobachtet, die seinen Zug scheinbar mit Steinen beworfen hatten. Die Bundespolizei stellte kurz darauf im Nachbargleis ein Fahrthindernis aus Schottersteinen, Ästen und Teilen einer kaputten Warnbake fest.

Einen Tag später, am Freitag, den 21. Februar 2019, meldete sich ein Bautzener Bürger bei der Bundespolizei und machte Angaben zu Kindern, der er an der gleichen Stelle neben dem Gleis gesehen hatte. Der Mann war an diesem Tag und am Dienstag, den 19. Februar 2019, selbst Fahrgast in zwei Zügen von Dresden nach Bautzen. In beiden Fällen schienen die Kinder etwas auf den vorbeifahrenden Zug zu werfen.

Bisher wurden noch keine Beschädigungen an den trilex-Zügen der Länderbahn bekannt. Die Bundespolizei ermittelt jedoch wegen gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr und weist nochmals auf die Gefährlichkeit des Aufenthaltes an und im Gleis hin. Hinweise und Beobachtungen können an die Bundespolizeiinspektion Ebersbach weitergegeben werden: 03586 / 76020.

