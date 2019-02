Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Einschleusung auf der BAB 4 durch Bundespolizei aufgedeckt

Bolbritz bei Bautzen (BAB 4) (ots)

Am 12. Februar 2019 geriet ein VW Crafter mit ukrainischem Kennzeichen auf der BAB 4 Richtung Dresden gegen 04:45 Uhr in das Visier einer Streife des Bundespolizeireviers Bautzen. Das Fahrzeug wurde aus dem Verkehr gezogen und auf dem Rastplatz Oberlausitz Nord einer Kontrolle unterzogen. Im Bus befanden sich neben dem 36-jährigen ukrainischen Fahrer noch sieben weitere Ukrainer. Eine Kontrolle der Reisedokumente sowie eine eingehende Befragung der Insassen zu Ziel und Zweck ihrer Reise ließ Zweifel an einer touristischen Reise zu. Die acht Personen wurden in Gewahrsam genommen.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen unerlaubter Einreise und gegen den Fahrer wegen des Einschleusens von Ausländern. Die Personen reisten inzwischen wieder nach Polen aus.

