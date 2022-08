Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Betrunkener sitzt im Gleisbett

Görlitz (ots)

Am Samstagabend gegen 21.15 Uhr wurde der Dienststelle mitgeteilt, dass ein Betrunkener im Gleisbett des Görlitzer Bahnhofes sitzen würde. Als die Beamten am betreffenden Gleis eintrafen, hatte es der Mann immerhin schon geschafft, sich in die Vertikale zu begeben. Den Weg vom Gleisschotter bis in den Wartebereich schaffte er dann aber nur mit unmittelbarer Unterstützung durch die Uniformierten. An seinen "Auftritt" wird sich der 43-Jährige später sicher erinnern, denn Post von der Bundespolizei ist ihm gewiss. Im Zusammenhang mit dem unbefugten Aufenthalt im Gleisbereich wurde schließlich ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung eingeleitet. Glücklicherweise blieb der Dresdener unversehrt, nicht zuletzt, weil das Gleis durch umsichtige Bahn-Mitarbeiter vorsorglich gesperrt worden war.

