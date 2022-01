Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Haus in Vollmarshausen: Kripo erbittet Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Zeugen eines Einbruchs, der sich am gestrigen Mittwoch in Lohfelden-Vollmarshausen ereignete, suchen derzeit die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Unbekannte waren dort in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf dem Borneberg" eingebrochen und hatten einen kleinen Tresor mit Bargeld und Dokumenten sowie mehrere Schmuckstücke erbeutet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch in der Zeit zwischen 15:20 Uhr und 18:30 Uhr ereignet. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die Täter das Wohnzimmerfenster aufgehebelt und waren so in das Haus gelangt. Auf ihrem Beutezug durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Mit dem Möbeltresor, den sie gewaltsam aus der Wand rissen, traten sie schließlich über das aufgebrochene Fenster die Flucht nach draußen an, wo sich die Spur der Einbrecher verliert. Ob die Täter zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug nutzten, ist bislang noch unbekannt.

Zeugen, die am gestrigen Mittwoch im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

