Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Geschleuste in Rietschen festgestellt - wer hat etwas beobachtet?

Rietschen, Landkreis Görlitz (ots)

Vor wenigen Stunden haben Bundespolizisten in Rietschen (Landkreis Görlitz) zehn Geschleuste festgestellt. Die Gruppe wurde auf einer Wiese hinter der Tankstelle im Norden des Ortes, Muskauer Straße/B 115, an-getroffen.

Bei den aufgegriffenen zwei Frauen, vier Männern und vier Kindern handelt es sich um irakische Staatsangehörige. Einige der Personen führten Personaldokumente mit, die sie zum Teil in der getragenen Bekleidung versteckt hatten. Derzeit befinden sich die Ausländer in der Dienststelle in Ludwigsdorf.

Nachdem die Iraker in Gewahrsam genommen waren, hat ein Hubschrauber der Bundespolizei von ca. 05.30 Uhr bis 06.15 Uhr die Suche nach weiteren Geschleusten aus der Luft unterstützt. An der Suche waren neben eigenen Einsatzkräften auch zwei Streifen des Polizeireviers Weißwasser beteiligt.

Ersten Erkenntnissen nach wurde die Personengruppe gegen 01.30 Uhr unmittelbar an der Tankstelle bzw. der dortigen Waschstraße abgesetzt. Dabei ist ein Kleintransporter in Erscheinung getreten.

Die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf sucht nun nach Hinweisen, die zum Ergreifen der Schleuser führen könnten.

Wer in der vergangenen Nacht etwas am genannten Ort oder dessen Nähe beobachtet hat, sollte sich mit den entsprechenden Informationen bitte an die Inspektion unter der Rufnummer

03581 - 3626 - 0

wenden.

Erfahrungsgemäß kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich gegenwärtig noch weitere ausländische Staatsangehörige in oder im Umkreis von Rietschen aufhalten.

Auch in diesem Zusammenhang wäre die Bundespolizei für telefonische Hinweise dankbar.

