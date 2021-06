Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Wenige Tage alter Haftbefehl vollstreckt

Görlitz (ots)

Am 10. Juni 2021 hatte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einen Vollstreckungshaftbefehl auf einen 43-Jährigen ausgestellt, weil dieser eine Geldstrafe nicht bezahlt hatte. Die Geldstrafe war einen Monat vorher vom Amtsgericht Nürnberg wegen Diebstahls angeordnet worden. Gestern Mittag lief der Verurteilte dann in Görlitz einer Streife der Bundespolizei in die Arme. Diese brachte ihn am Nachmittag in eine Justizvollzugsanstalt. Der polnische Mann wollte oder konnte die fälligen 580,00 Euro nicht zahlen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell