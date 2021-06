Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Festgenommen, Geldstrafe bezahlt, weitergereist

Podrosche (Gemeinde Krauschwitz) (ots)

Am Sonntag, ein paar Minuten vor Mitternacht, nahmen Bundespolizisten auf der Zufahrt zum Grenzübergang in Podrosche (Gemeinde Krauschwitz, Landkreis Görlitz) einen polnischen Mann fest. Gegen den 33-Jährigen hatte die Staatsanwaltschaft Würzburg vor ungefähr zwei Monaten einen Vollstreckungshaftbefehl ausgefertigt. Dem Haftbefehl lag ein nunmehr zwei Jahre alter Strafbefehl des Amtsgerichts Kitzingen wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz zugrunde. Der Verurteilte zahlte letztlich die offen gebliebene Geldstrafe i. H. v. 1.665,00 Euro und reiste am Montagmorgen weiter.

