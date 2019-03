Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Controller, Kopfhörer und Powerbänke an Eigentümer zurückgegeben

Görlitz (ots)

Zwei entwendete Game-Controller, zwei entwendete Kopfhörer und drei entwendete Powerbänke sind an deren Eigentümer zurückgegeben worden.

Am Nachmittag gegen 14.45 Uhr hatten Bundespolizisten zunächst einen 33-Jährigen in der Bahnhofstraße kontrolliert. In dessen Rucksack entdeckten sie kurz darauf die elektronischen Artikel. Für die original verpackten Dinge konnte der Görlitzer keinen Eigentumsnachweis vorlegen. Die Erklärung, er habe die Ware von einem Bekannten zum halben Preis erhalten, klang wenig glaubhaft. Vielmehr war davon auszugehen, dass es sich dabei um Diebesgut handelt. Deshalb erfolgte eine Sicherstellung. Der Verdächtige zog mit leerem Rucksack weiter. Gegen ihn richtet sich der Verdacht der Hehlerei. Es stellte sich schließlich heraus, dass die Gegenstände in einer Görlitzer Verkaufseinrichtung fehlten. Die Ermittlungen dazu hat das Neißerevier nun übernommen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecher

Michael Engler

Telefon: 0 35 81 - 3 62 67 21

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell