Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Verdächtige mit Diebesgut gestellt

Görlitz (ots)

Kurz vor der Görlitzer Altstadtbrücke stellten Bundespolizisten am Samstagnachmittag gegen 15.00 Uhr eine verdächtige Frau aus Polen (25). Die 25-Jährige hatte eine Stunde zuvor Waren im Wert von ca. 100,00 Euro in einem Drogeriemarkt am Demianiplatz mitgehen lassen. Den Diebstahl hatte eine Mitarbeiterin des Marktes bemerkt. Sie verständigte daraufhin das örtliche Polizeirevier. Gemeinsam mit der Bundespolizei war anschließend nach der zunächst Unbekannten gefahndet worden. Neben der mutmaßlichen Ladendiebin ist später auch das sichergestellte Diebesgut ans Neißerevier übergeben worden.

