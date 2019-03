Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: USB-Sticks vom Schrott?

Görlitz (ots)

Angeblich habe er die acht Wireless Modem USB-Sticks vom Schrott - so ein polnischer Bürger (34) aus dem polnischen Zawidow (Seidenberg) gegenüber der Bundespolizei. Der Mann war am Montagabend, kurz vor 21.00 Uhr, gemeinsam mit einem Bekannten (36) im Görlitzer Stadtpark kontrolliert worden. Während der Kontrolle fanden sich zunächst in der Sporttasche des 36-Jährigen besagte Sticks. Für die Geräte, die in Originalverpackung eingeschweißt waren, existierte kein Eigentumsnachweis. Immerhin räumte der 34-Jährige ein, dass diese ihm "gehören". Der Verdacht des Diebstahls lag nahe, zumal der Verdächtige einschlägig polizeibekannt ist. Nach Sicherstellung der Dinge übernahm das Neißerevier und wird nun deren Herkunft klären.

