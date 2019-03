Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Von der Baustelle nach Hause in die Ukraine

Görlitz, BAB 4 (ots)

Offensichtlich haben zwei Männer aus der Ukraine bis vor ihrer Heimreise in die Ukraine auf einer Baustelle in Magdeburg gearbeitet - ohne Genehmigung! Die 45-Jährigen saßen in einem Reisebus, mit dem sie nach Odessa fahren wollten. Allerdings hatten die beiden ihren Reiseplan wohl ohne die Bundespolizei gemacht. Gegen 15.00 Uhr führte diese eine Kontrolle des Busses und seiner Passagiere durch. Auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße hieß es für das Duo dann "Bitte aussteigen!". Inzwischen haben die Bauarbeiter die Dienststelle wieder verlassen. Vorher sind sie wegen des unerlaubten Erwerbsaufenthaltes angezeigt worden. In diesem Zusammenhang wurden insgesamt 965,00 Euro illegaler Arbeitslohn beschlagnahmt. Zudem musste einer der Beschuldigten eine Sicherheitsleistung i. H. v. 100,00 US Dollar hinterlegen.

