Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Arbeitslohn beschlagnahmt, Aufenthalt beendet Bundespolizei nimmt drei Ukrainer auf BAB 4 fest

Görlitz (ots)

Auf dem Parkplatz der BAB 4 "An der Neiße" ist am Mittwochabend (27. Februar 2019) ein auf den Weg in die Ukraine befindlicher Reisebus von der Bundespolizei angehalten worden. Bei der Kontrolle der Passagiere fielen den Polizisten zwei Männer (30, 29) und eine Frau (51) auf.

Widersprüchliche Aussagen des 29-Jährigen zu seinem Aufenthalt sorgten bei den Fahndern für Argwohn. Ermittlungen ergaben, dass der Mann seit Mitte Dezember in der Nähe von Kassel Spachtelarbeiten durchführte. Eine dafür notwendige behördliche Arbeitserlaubnis hatte er allerdings nicht. Vor der Übergabe an die zuständige Ausländerbehörde erfolgte die Beschlagnahme des illegal erlangten Arbeitslohnes in Höhe von 3500 Euro.

Aufzeichnungen die den Verdacht auf Schwarzarbeit zuließen, wurden dem 30-Jährigen zum Verhängnis. In einer späteren Vernehmung räumte der Ukrainer dann auch ein, seit Anfang Januar ohne Erlaubnis einer Erwerbstätigkeit in Hessen nachgegangen zu sein. Auch in diesem Fall wurde der erlangte Lohn in Höhe von 2000 Euro eingezogen.

Im Gepäck der 51-Jährigen fanden sich Hinweise, die auf einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland deuteten. Mitgeführte Unterlagen erhärteten darüber hinaus den Verdacht, dass die Ukrainerin mindestens seit Anfang November illegal in einem Haushalt in Neuss als Pflegerin tätig war. Die dortigen Behörden sind über den aktuellen Sachstand in Kenntnis gesetzt. Weitere Ermittlungen gegen den Arbeitgeber wurden eingeleitet.

Die drei genannten Osteuropäer, müssen sich nun wegen des Vergehens des unerlaubten Aufenthaltes strafrechtlich verantworten.

Über weitere Sanktionen, wie eine Wiedereinreisesperre, entscheidet die für die Aufenthaltsbeendigung zuständige Ausländerbehörde am heutigen Donnerstag.

