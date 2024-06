Polizei Bonn

POL-BN: Jugendlicher in Bad Honnef angefahren - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht und sucht Geschädigten

Bonn (ots)

Am Mittwochabend (05.06.2024) meldete sich eine 53-jährige Autofahrerin telefonisch bei der Polizei Bonn und machte Angaben zu einem Verkehrsunfall, welcher sich bereits am Morgen des gleichen Tages, gegen 07:10 Uhr, in Bad Honnef ereignet haben soll. Die Anruferin teilte mit, dass sie mit ihrem PKW die Hauptstraße in Bad Honnef in Fahrtrichtung Schmelztalstraße befuhr. Kurz vor Erreichen des Schmelztals sei ein Kind oder Jugendlicher über die Straße gelaufen, vermutlich, um noch in einen Linienbus (Linie 560) einsteigen zu können. Dabei sei es trotz Notbremsung zu einem Zusammenstoß zwischen dem Jugendlichen und dem linken Außenspiegel des PKW gekommen. Der Fußgänger habe seinen Weg trotz Ansprache unvermittelt fortgesetzt und sei in den Bus gestiegen. Die Melderin könne nicht sagen, ob es zu einer Verletzung des Jugendlichen gekommen sei. Den Fußgänger, bei dem es sich um einen Schüler handeln könnte, beschreibt die Anruferin wie folgt:

Männlich - Ca. 14 Jahre alt - 175-178cm groß, schlanke Statur - bekleidet mit schwarzem T-Shirt - trug vermutlich kabellose Kopfhörer.

Die Polizei sucht nun nach dem Fußgänger, der mit dem PKW zusammengestoßen ist und bittet um eine Kontaktaufnahme. Auch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter vk1.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell