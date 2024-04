POL-BN: Bürgerberatung zu den Themen Einbruchsschutz, Fahrrad- und Taschendiebstahl sowie zur Kriminalität zum Nachteil von Senioren auf dem Münsterplatz

Zülpich (ots) - Am 15.08.2023 hatte eine Mordkommission der Bonner Polizei in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen nach einem Tötungsdelikt in Zülpich-Füssenich aufgenommen. Die beiden Bewohner einer Hofanlage waren an dem Tag in dem Objekt von Rettungskräften und Polizei mit lebensgefährlichen Verletzungen aufgefunden worden (siehe ...

