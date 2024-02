POL-BN: Bad Honnef: Demonstration am Mittwoch, 07.02.2024

Bonn (ots) - Am Freitag (02.02.2024), im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 20:45 Uhr, brachen bislang Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Botanischen Garten ein. Zur Tatzeit verschafften sich die Einbrecher durch das Aufhebeln der Wohnungstür Zugang zu den Räumlichkeiten, die nach Wertgegenständen durchsucht wurden. Art und Umfang des ...

mehr