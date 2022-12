Polizei Bonn

POL-BN: Buschhovener Kapellchen mit Farbe beschmiert - Polizei bittet um Hinweise

Swisttal (ots)

Am 27.12.2022 wurde der Bonner Polizei mitgeteilt, dass Unbekannte vermutlich bereits vor den diesjährigen Weihnachtstagen die Marienkappelle in Swisttal-Buschhoven mit roter Farbe beschmiert haben. Ein Zeuge, so stellte sich nun heraus, hatte die Schmierereien bereits am 23.12.2022 bemerkt. Die Kapelle befindet sich am Römerkanal-Wanderweg in der Nähe des Parkplatzes Forsthaus Buschhoven an der Bundesstraße 56.

Da sich unter den Schmierereien u.a. auch Hakenkreuze befinden, werden die Ermittlungen durch den polizeilichen Staatsschutz geführt. Wer Hinweise zu Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 0228 15-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell