POL-BN: Einbruch in Elektronikmarkt in Bornheim-Roisdorf - Täter beschädigten Eingangsbereich mit Pkw - Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen dauern an - Zeugen gesucht

Bonn (ots) - Unbekannte sind vermutlich am Wochenende in eine Kindertagestätte in Königswinter-Niederdollendorf eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Im Tatzeitraum zwischen Freitag (21.10.2022), 16:30 Uhr und Montag (24.10.2022), 06:35 Uhr hebelten die Einbrecher zunächst die Eingangstür der Sporthalle der Tagesstätte in der Straße Am Dornkreuz gewaltsam auf. ...

