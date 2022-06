Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch in Bornheimer Getränkemarkt - Unbekannte entwendeten rund 1000 Zigarettenpackungen - Kripo ermittelt

Bonn (ots)

Am 14.06.2022, in dem Zeitraum zwischen 02:30 und 03:30 Uhr, brachen Unbekannte in einen Getränkemarkt in der Straße "Am Roten Boskoop" ein.

Nach der Spurenlage hatten sich die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Türe Zugang in den Verkaufsraum verschafft - hier machten sie sich dann an einer Vitrine zu schaffen, in der Zigaretten und Tabak eingeräumt waren. Die Einbrecher entwendeten schließlich rund 1000 Zigarettenpackungen und verließen den Tatort sann mit ihrer Beute unerkannt. Ein Mitarbeiter des Marktes entdeckte den Einbruch in den frühen Morgenstunden und alarmierte die Polizei. Nach erfolgter Spurensicherung hat das zuständige KK 13 die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Einbruchsgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

