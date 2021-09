Polizei Bonn

POL-BN: Präsenz- und Kontrollmaßnahmen durch Polizei und Ordnungsamt in Bad Godesberg

Bonn (ots)

Am 06.09.2021 führten Einsatzkräfte der Polizei und des städtischen Ordnungsaußendienstes erneut gemeinsame Präsenz- und Kontrollmaßnahmen im Bereich Bad Godesberg durch. In der Zeit von 19:30 Uhr bis 01:00 Uhr wurden die bekannten Treffpunkte Jugendlicher in der Godesberger Innenstadt, Alt-Godesberg, Godesberg-Villenviertel Plitterssdorf, Pennenfeld und in Hochkreuz sowie verschiedene Parkanlagen und Schulhöfe bestreift.

Gegen 19:40 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten eine Gruppe von vier jungen Männern im Panoramapark. Hierbei wurden bei zwei 18-Jährigen Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Gegen die beiden jungen Männer wird nun wegen Drogenbesitz ermittelt. Nach Abschluss der Überprüfungen erhielt die Gruppe zudem einen Platzverweis.

Um 23:40 Uhr überprüften die Beamten eine Gruppe von fünf Personen am Sportpark in Pennenfeld. Auch hier wurden Platzverweise ausgesprochen.

Aufgrund von aktuellen Hinweisen und Beschwerden kontrollierten die Polizisten kurz darauf auch das Gelände Grundschule auf der Mendelssohnstraße. Dort trafen sie auf eine Gruppe von drei Personen, die sich auf dem Schulhof aufhielt. Im Bereich, wo sich die Gruppe aufgehalten hatte, lagen leere Flaschen und anderer Unrat. Nachdem die Jugendlichen auf Aufforderung der Beamten den arglos weggeworfenen Müll beseitigt hatten, erhielten auch sie einen Platzverweis.

Bis zum Einsatzende kontrollierten die Polizeibeamten insgesamt 19 Personen und erteilten 12 Platzverweise. Die gemeinsamen Kontrollaktionen von Polizei und Ordnungsaußendienst in Bad Godesberg werden auch zukünftig fortgeführt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell