Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Einbruchsversuch in Mehrparteienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (31.03.2021) versuchten Unbekannte, in ein Mehrparteienhaus am Bad Godesberger Königsplatz einzubrechen. Bewohner waren zur Tatzeit gegen 0:35 Uhr auf verdächtige Bewegungen im Gartenbereich aufmerksam geworden. Sie schalteten die Außenbeleuchtung an, konnten aber keine Personen im Garten sehen. Bei einer Nachschau am Donnerstagmorgen (01.04.2021) stellten sie dann Hebelspuren an einer Türe fest.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Die Bonner Polizei appelliert zum Schutz vor Einbruch: Wohnung sichern, aufmerksam sein und bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei über Notruf 110 rufen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell