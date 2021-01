Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht unbekannten Handtaschenräuber - Wer kennt diesen Mann?

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet mit Fotos nach einem bislang unbekannten Mann. Er soll am 04.12.2020 einem 72-Jährigen in Bonn-Mehlem dessen Tasche entrissen haben. In dieser befand sich neben einem dreistelligen Bargeldbetrag auch eine EC-Karte, mit welcher kurz darauf mehrere hundert Euro an einem Geldautomaten in der Drachenburgstraße abgehoben wurden. Zwei weitere Abhebeversuche schlugen fehl. Der Unbekannte wurde dabei in der Bank videografiert.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Mannes geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Wer Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK32.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell