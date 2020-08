Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit einem LKW

Mönchengladbach, 24.08.2020, 13:52 Uhr, BAB 52 (ots)

Aus unbekannter Ursache kam es am heutigen Mittag zu einem Alleinunfall eines LKW auf der Bundesautobahn 52 in Fahrtrichtung Roermond in Höhe des Autobahnkreuz Mönchengladbach. Der mit Schrott beladene LKW fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf eine Leitplanke auf und wurde massiv beschädigt. Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei Personen verletzt welche nach der Erstversorgung an der Einsatzstelle zur weiteren Abklärung einer Klinik im Stadtgebiet zugeführt wurden. Während des Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen im Bereich des Autobahnkreuz Mönchengladbach.

Alarmiert waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen, der Feuerwehrkran und der Abrollbehälter Bahn/Bau aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jens Röttgers

