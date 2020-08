Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Eine verletzte Person nach Poolpflege

Mönchengladbach-Rheydt, 22.08.2020, 10:27Uhr, Wilhelm-Schiffer-Straße (ots)

Am heutigen Vormittag wurde zunächst der Rettungsdienst zu einer Person in einen Wellnessbetrieb alarmiert. Dort klagte eine Angestellte nach der Poolpflege über Atemprobleme. Der eintreffende Notarzt und Rettungswagen bestätigten die Meldung und alarmierten zusätzliche Einsatzkräfte der Feuerwehr, weil ein starker chlorähnlicher Geruch im Bereich des Technik- und Treppenraumes festzustellen war. Die eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr betraten den Technikraum geschützt durch Pressluftatmer und in speziellen Chemikalienschutzanzügen. Die dort vorhandenen Desinfektionsmittelbehälter für die Poolpflege wurden von der Dosieranlage getrennt und verschlossen. Chlor war nicht freigesetzt worden. Der Treppen- und Technikraum wurde mit einem Belüftungsgerät der Feuerwehr belüftet. Mit speziellen Messgeräten wurden die betroffenen Räume während und bis zum Abschluss des Einsatzes kontrolliert. Gefährliche Konzentrationen konnten in keinem Bereich nachgewiesen werden. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Wilhelm-Schiffer-Straße in Fahrtrichtung Mönchengladbach gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Löschfahrzeug der FRW II (Holt), zwei Wechselladerfahrzeuge mit den Abrollbehältern Gefahrguteinsatz und Atemschutz und ein Tanklöschfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr und ein ABC Fachberater.

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Coenen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell