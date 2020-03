Polizei Bonn

POL-BN: Geschwindigkeitskontrolle am Mittwoch, 11.03.2020 - Korrektur -

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Am Mittwoch, 11.03.2020, führt die Bonner Polizei an folgenden Orten Geschwindigkeitskontrollen durch:

in Bad Godesberg auf der Zanderstraße, in Bad Honnef auf der Rhöndorfer Straße, in Bonn auf dem Hermann-Wandersleb-Ring und in Bornheim auf der Brunnenallee.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell