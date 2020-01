Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Einbrecher drangen in der Neujahrsnacht in ein Einfamilienhaus auf der Kölner Landstraße im Bornheimer Ortsteil Widdig ein. Die Bewohner hatten das Haus am Dienstag (31.12.2019) gegen 15:30 Uhr verlassen. Bei ihrer Rückkehr am Mittwoch (01.01.2020) um 02:30 Uhr mussten sie feststellen, dass die Hauseingangstür aufgehebelt worden war. Unbekannte hatten das gesamte Haus durchsucht, eine Spielkonsole sowie Bekleidung entwendet und waren anschließend unerkannt geflüchtet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

