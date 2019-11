Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Ittenbach: Versuchte Geldautomatensprengung - Nebelanlage vertrieb zwei Maskierte

Bonn (ots)

Am frühen Samstagmorgen (16.11.2019) versuchten zwei Maskierte, einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Königswinter-Ittenbach zu sprengen. Eine Vernebelungsanlage vertrieb die Täter, bevor diese ihre Tat vollenden konnten. Die Unbekannten flüchteten ohne Beute vom Tatort. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 04:05 Uhr hatte ein Alarm im Vorraum der Filiale an der Königswinterer Straße ausgelöst. Die Unbekannten hatten dort eine Gasflasche abgestellt und nach bisherigen Feststellungen am Geldautomaten gehebelt. Daraufhin wurde die Vernebelungsanlage aktiviert und die Polizei informiert. Die zwei Tatverdächtigen flüchteten sofort und nach derzeitigem Kenntnisstand unbeobachtet vom Tatort.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht zu Samstag verdächtige Personen in Ittenbach beobachtet? Hinweise zu den Tatverdächtigen, ihrem Fluchtweg und einem möglichen Fluchtfahrzeug nimmt das Kriminalkommissariat 21 der Bonner Polizei unter 0228 15-0 entgegen.

