POL-BN: Einbrüche in Bonn-Gronau - Polizei bittet um Hinweise - Beratung zum Einbruchschutz vor Ort

Drei Einbrüche registrierte die Bonner Polizei am vergangenen Wochenende im Bonner Ortsteil Gronau:

Am Samstag (19.10.2019) drangen Unbekannte in eine Souterrainwohnung auf der Kaiserstraße ein. Sie nutzten die Abwesenheit der Bewohnerin von 19:00 Uhr bis 22:30 Uhr, hebelten unbemerkt ein Fenster zu der Wohnung auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Mit Diebesgut in noch nicht festgestelltem Umfang flüchteten die Täter anschließend unerkannt.

Auf der Johannes-Henry-Straße verschafften sich Einbrecher außerdem Zugang zu zwei Erdgeschosswohnungen. Im Zeitraum von Samstag (19.10.2019), 14:30 Uhr bis Sonntag (20.10.2019), 17:45 Uhr suchten die Unbekannten zunächst das rückwärtige Grundstück der nebenienader liegenden Mehrfamilienhäser auf. Hier hebelten sie jeweils ein Fenster zu den Wohnungen auf und entwendeten zumindest in einem Fall Schmuck und Bargeld.

Das Kriminalkommissariat 34 hat nach erfolgter Spurensicherung an den Tatorten die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Heute informieren unsere Präventionsspezialisten vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz über Möglichkeiten des wirksamen Schutzes vor Einbrechern. Hierzu steht unser Polizei-Mobil von 10 Uhr bis 14 Uhr auf dem Theaterplatz in Bad Godesberg.

Weitere Beratungstermine des Polizei-Mobils zum Einbruchschutz in dieser Woche:

- 23.10.2019 von 10-12 Uhr REWE-Markt in Königswinter-Thomasberg und von 13-16 Uhr Rathausvorplatz Bonn-Beuel

- 25.10.2019 von 10-14 Uhr Münsterplatz Bonn

