Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Verdacht des Diebstahls - Polizei stellte zwei Fahrräder sicher

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls gegen zwei 18 und 20 Jahre alte Männer aus Bonn.

In der Nacht zu Samstag (27.04.2019) meldete ein aufmerksamer Zeuge der Bonner Polizei gegen 03:05 Uhr zwei verdächtige Personen, die sich am Beueler Konrad-Adenauer-Platz an Fahrrädern zu schaffen machten. Einer Streife der City-Wache gelang es kurz darauf, die beiden jungen Männer auf der Kennedybrücke zu stoppen. Sie waren auf zwei Fahrrädern auf dem Weg in die Innenstadt. Da beide keine oder nur ungenaue Angaben zur Herkunft der Räder machten, wurden diese sichergestellt. Die Tatverdächtigen wurden nach ersten Maßnahmen vor Ort entlassen. Gegen sie wird weiter ermittelt.

Bei den sichergestellten Rädern handelt es sich um ein blaues Damenrad des Herstellers "Conway" sowie ein schwarz-rotes Mountainbike von "Talson". Die Ermittlungsgruppe Bike der Bonner Polizei bittet die Eigentümer der mutmaßlich gestohlenen Räder, sich unter 0228 15-0 zu melden.

Wie Sie Ihr Fahrrad wirksam vor Dieben schützen können, erfahren Sie unter: https://bonn.polizei.nrw/artikel/keine-chance-den-fahrraddieben.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell