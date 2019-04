POL-BN: Foto-/Video-Fahndung: Polizei sucht mutmaßlichen Fahrraddieb - Wer kennt diesen Mann?

Polizei Bonn

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist verdächtig, am 14.02.2019 ein hochwertiges E-Bike von einem Fahrradabstellplatz vor einem Haus in Bonn-Endenich gestohlen zu haben. Zur Tatzeit gegen 02:05 Uhr wurde er auf dem Grundstück an der Euskirchener Straße aus einiger Entfernung von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des abgebildeten Tatverdächtigen geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Aufnahmen der Überwachungskamera veröffentlicht. Wer möglicherweise aufgrund der Bekleidung oder bekannten Bewegungsmustern Angaben zur Identität des Mannes geben kann, setzt sich bitte mit der EG Bike unter der Rufnummer 0228/15-0 in Verbindung.

Wie Sie Ihr Fahrrad wirksam vor Dieben schützen können, erfahren Sie unter: https://bonn.polizei.nrw/artikel/keine-chance-den-fahrraddieben.

