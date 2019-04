Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Willmeroth: Autofahrer bei Verkehrsunfall auf der Landstraße 330 tödlich verunglückt

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Königswinter-Willmeroth und -Oberpleis ist am frühen Montagmorgen (29.04.2019) ein 22-jähriger Autofahrer gestorben.

Um 05:26 Uhr waren die Rettungsleitstelle des Rhein-Sieg-Kreises und die Polizei über einen schweren Verkehrsunfall auf Landstraße 330 informiert worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand war ein 22-Jähriger mit seinem Auto von Willmeroth in Richtung Oberpleis unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei zog sich der Fahrer so schwere Verletzungen zu, dass ein Notarzt nur noch dessen Tod feststellen konnte. Der Verstorbene musste von Einsatzkräften der Feuerwehr Königswinter aus dem Wagen geborgen werden. Beamte der Bonner Polizei übernahmen in Begleitung eines Seelsorgers die Benachrichtigung der Angehörigen. Zu den Ermittlungen an der Unfallstelle, die weiterhin andauern, wurde in Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.

