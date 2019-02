Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Bürgerberatung am 14.02.2019 in Alfter zum Thema Einbruchschutz

Am Donnerstag, 14. Februar 2019, informieren die Präventionsspezialisten des Kommissariats Kriminalprävention und Opferschutz über Möglichkeiten eines wirksamen Schutzes vor Einbrechern.

Die kostenlose Beratung findet in der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr im Foyer des Rathauses in Alfter, Am Rathaus 7, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

