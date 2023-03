Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ratingen, Brand in Gewerbebetrieb

Ratingen (ots)

Ratingen-West, Brandmeldeanlage, 29.03.23, 20:03 Uhr

Am Abend des 29.03.23 wurde die Feuerwehr Ratingen durch eine ausgelöste Brandmeldeanlage zu einem Gewerbebetrieb nach Ratingen-West alarmiert. Beim Eintreffen an der Gothaer Str. war in einer der dortigen Hallen, in denen Lebensmittel gelagert werden, eine Rauchentwicklung festzustellen. Da sich keine Personen mehr im Gebäude befanden, konnte umgehend mit der Suche nach der Brandursache begonnen werden. Ein Trupp unter PA, im späteren Verlauf durch weitere Atemschutzgeräteträger unterstützt, entdeckte in einem separaten Lagerraum zwei brennende Paletten mit Lebensmitteln. Diese wurden ins Freie transportiert und dort abgelöscht. Umfangreiche maschinelle Belüftungsmaßnahmen waren erforderlich, um die Halle vom Rauch zu befreien. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, die Kriminalpolizei Mettmann hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr der Löschzüge Mitte und Tiefenbroich, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus sowie die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell