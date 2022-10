FW Ratingen: Ratingen, Verkehrsunfall auf Autobahn

Feuerwehr Ratingen

Ratingen, BAB 3, 06.10.2022, 17:07 Uhr

Am heutigen Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Verkehrsunfall auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Bedingt durch den internistischen Notfall eines Fahrers war es zwischen dem Kreuz Breitscheid und Ratingen Ost zu einer Kollision gekommen an der drei PKW beteiligt waren. Drei leichtverletzte Patienten wurden in ein Krankenhaus transportiert, zwei weitere konnten nach rettungsdienstlicher Behandlung an der Einsatzstelle verbleiben. Ausgelaufene Betriebsstoffe eines Fahrzeuges wurden mit Bindemittel abgestreut. Im Feierabendverkehr kam es zu einer nicht unerheblichen Staubildung, da die Unfallstelle zunächst nur auf einem Fahrstreifen passierbar war. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr Duisburg sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

