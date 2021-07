Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Feuerwehr Ratingen gratuliert dem THW Ratingen zur 50!

Ratingen (ots)

Der Ratinger Ortsverband des Technischen Hilfswerks wurde am 8. Juli 1971 gegründet. Seit 5 Jahrzehnten engagieren sich Frauen und Männer ehrenamtlich, ob an Einsatzstellen im Inland oder im Ausland, für Menschen in Not. Grund genug für eine Abordnung der Feuerwehr Ratingen dem Ortsverband einen Überraschungsbesuch abzustatten und ein Geschenk zu übergeben.

Ortsbeauftragter Gerhard Gärtner freute sich sichtlich über die gelungene Überraschung! Das Geschenk beinhaltet auch eine gemeinsame Übung, ganz im Stile der besonders engen Zusammenarbeit von Feuerwehr und THW in Ratingen - natürlich erst, wenn die Corona-Pandemie dies wieder zulässt. Stellvertretend für die Feuerwehr gratulierten Andreas Schreiber, Uwe Schneiders und David Marten.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell