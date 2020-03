Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Feuerwehr Ratingen unterstützt bei zwei Einsätzen in der Nachbarschaft

Ratingen (ots)

Ratingen/Mettmann, 14.03.20

Um kurz vor 09:00 Uhr wurde das Cobra Spezialfahrzeug der Feuerwehr Ratingen zu einem Silobrand an den Illbeckweg in Mettmann alarmiert. Hier war es zu einem Brand in einer Getreidetrocknungsanlage gekommen. Im Einsatz waren schon die Feuerwehren Mettmann und Düsseldorf. Das Cobra Löschsystem ist in der Lage Löschmittel mit hohem Druck durch Wände usw. auf einen Brand zu geben und ihn dadurch zu löschen, bzw. einzudämmen. Das System wurde zusätzlich zu den bereits vorgenommen Löschrohren erfolgreich eingesetzt, so dass der Brand auf das Innere der Trocknungsanlage beschränkt werden konnte. Im Einsatz war der Löschzug Mitte mit dem Cobra Löschsystem.

Um 17:27 Uhr wurde erneut ein Fahrzeug der Feuerwehr Ratingen zu einem überörtlichen Einsatz alarmiert. Der Abrollbehälter Atemschutz rückte zu einem Brand in einer Tiefgarage nach Mettmann aus. Das Fahrzeug brachte zusätzliche für die Brandbekämpfung benötigte Atemschutzgeräte an die Einsatzstelle in Mettmann. Hier war der ABC-Zug mit dem Abrollbehälter Atemschutz im Einsatz.

Alle weiteren Informationen zu dem Einsatz erfragen Sie bitte bei den Feuerwehren Mettmann und Düsseldorf. (J. Neumann)

