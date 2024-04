Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Bundespolizei schnappt Diebesduo im ICE und entdeckt Diebesgut aus Hamburg

Hannover (ots)

Am vergangenen Samstag führte ein Einsatz wegen Erschleichens von Leistungen zur Aufklärung von gleich mehreren Straftaten durch zwei ausländische Staatsbürger, einem 29-jährigen Algerier und einem 25-jährigen Syrer.

Auf der Fahrt des Intercity Express von Hamburg nach Hannover stellte eine aufmerksame Zugbegleiterin die beiden Männer ohne Fahrschein fest. Darüber hinaus kam es während der Fahrt zu einem Diebstahl einer Geldbörse eines 79 Jahre alten Reisenden. In einer Zugtoilette konnte die entwendete Geldbörse durch die Zugbegleiterin aufgefunden werden, jedoch fehlten eine EC-Karte, eine Kreditkarte und Bargeld. Aufgrund der Angaben des Geschädigten ergab sich der Verdacht gegen die beiden Männer und sie wurden zur genaueren Prüfung des Sachverhalts der Bundespolizeiinspektion Hannover zugeführt. Bei der Durchsuchung der beiden Personen entdeckten die Beamten in der Unterhose des 25-Jährigen die noch fehlenden Bezahlkarten des 79-Jährigen. Doch dabei blieb es nicht. Bei der Durchsuchung des 25-Jährigen stoßen die Beamten zusätzlich auf die EC-Karte einer Frau aus Hamburg, welche zuvor bei einem Handtaschendiebstahl als gestohlen gemeldet wurde. Darüber hinaus stellten die Beamten in der Bekleidung des 29-jährigen Algeriers ein gefälschtes belgisches Identitätsdokument fest. Eine eingehende Recherche brachte anschließend die wahren Identitäten der Männer zutage. Dabei stellte sich heraus, dass sich der 29-Jährige unerlaubt in Deutschland aufhält und im Schengener Raum zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben war. Beide Personen sind in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten strafrechtlich in Erscheinung getreten.

Gegen die beiden Männer ermittelt die Bundespolizei nun wegen Erschleichens von Leistungen und Diebstahls. Gegen den 29-Jährigen wird zusätzlich wegen des unerlaubten Aufenthalts in der Bundesrepublik und Urkundenfälschung ermittelt.

Aus diesem Anlass warnt die Bundespolizei alle Reisenden vor Taschendieben in den Hauptbahnhöfen sowie im Zugverkehr. Achten Sie stets auf Ihr Gepäck und melden sie verdächtiges Verhalten. Allgemeine Präventionshinweise finden Sie unter www.bundespolizei.de unter der Rubrik 'Sicher im Alltag'.

