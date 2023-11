Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Reiseinformation der Bundespolizei anlässlich des Fußballspiels zwischen Eintracht Braunschweig und VFL Osnabrück; temporäre Sperrung des Südparkplatzes am Hauptbahnhof

Hannover (ots)

Braunschweig.Am Samstag, den 11. November, findet in Braunschweig das Fußballspiel der 2. Bundesliga zwischen Eintracht Braunschweig und VFL Osnabrück statt. Zu diesem Spiel erwartet die Bundespolizei bis zu 1700 Gästefans, die mit der Bahn anreisen. Ein Entlastungszug mit etwa 1400 Plätzen wird hierzu eingesetzt.

Die Bundespolizei informiert, dass an diesem Spieltag der Shuttle-Verkehr nicht auf dem Bahnhofsvorplatz eingerichtet wird, sondern stattdessen die Shuttlebusse von der Ackerstraße in Richtung Stadion fahren.

Aus diesem Grund wird während der An- und Abreise der Fans, zwischen 10 und 12 Uhr und 15 und 17 Uhr, zu temporären Sperrungen des Zugangs Süd des Hauptbahnhofs und der Zu- und Ausfahrt an der Ackerstraße kommen. Zusätzlich können Teile des Südparkplatzes für den fußläufigen Weg der Gästefans zu den Shuttlebussen gesperrt werden.

Die Bundespolizei bittet in diesem Zusammenhang bereits jetzt alle Nutzer des Bahnhofs Braunschweig Hauptbahnhof um Berücksichtigung dieser Hinweise für die eigene Planung und um Verständnis für die ggf. entstehenden erforderlichen polizeilichen Maßnahmen. Darüber hinaus wird empfohlen, den Parkplatz Süd am Hauptbahnhof Braunschweig an diesem Tag aus den genannten Gründen zu meiden und stattdessen die Parkmöglichkeiten Nord und West des Hauptbahnhofs zu nutzen.

