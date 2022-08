Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: 19 Jahre untergetaucht: Bundespolizei verhaftet gesuchte Straftäterin

Hannover (ots)

Gestern Morgen, kurz nach 7 Uhr, wurde die Bundespolizei Hannover durch einen Mann (43) alarmiert, dem eine 61-jährige Frau aus Serbien versuchte das Mobiltelefon zu stehlen. Er schlief auf einer Bank im Hauptbahnhof und wurde in dem Moment wach, als ihm die Frau das Telefon aus der Jacke entwenden wollte. Eine Streife der Bundespolizei nahm die Frau mit zur Wache. Zunächst war die Identität der Frau unklar. Die Bundespolizisten ermittelten jedoch, dass die Diebin inzwischen neu verheiratet ist und einen neuen Nachnamen trägt. Mit ihren alten Personalien wurden die Beamten jedoch im Fahndungssystem fündig. Im Jahr 2003 wurde die Frau wegen Versuchten Raubes mit Todesfolge zu insgesamt zwölf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, wovon die noch 1839 Tage Restfreiheitsstrafe abzusitzen hat. Seitdem war sie untergetaucht und ihr Aufenthaltsort unbekannt. Zudem hält sich die Frau aktuell unerlaubt in der Bundesrepublik auf. Die Frau wurde verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt verbracht. Zudem erwartet sie weitere Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls und Unerlaubten Aufenthalts in der Bundesrepublik.

