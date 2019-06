Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Schwarzfahrer mit 15 Aliasnamen in Hauptverhandlungshaft

Hannover (ots)

Gestern Nachmittag holten Bundespolizisten einen 57-jährigen Mann aus dem Intercity Express aus Köln. Der wohnsitzlose Rumäne fuhr ohne Fahrschein in der 1. Klasse und im Speisewagen. Schließlich entzog er sich der Fahrscheinkontrolle und schloss sich auf der Toilette ein.

In Hannover nahmen Bundespolizisten den Mann mit zur Wache. Bei der Überprüfung offenbarte sich seine kriminelle Vita. Der Rumäne saß bereits viermal in Haft, wurde achtmal erkennungsdienstlich behandelt, benutzte 15 Aliasnamen und wurde aktuell in Niedersachsen, Hamburg und Rheinland-Pfalz wegen Diebstahls und Leistungserschleichung gesucht.

Nach Abschluss der Maßnahmen kam der Rumäne ins Polizeigewahrsam. Ihn erwartet nun ein beschleunigtes Verfahren.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Hannover

Martin Ackert

Telefon: 0511 123848-1030 o. Mobil 0162 4829764

E-Mail: martin.ackert@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell