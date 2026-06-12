Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Fahren ohne Fahrerlaubnis kostet 1.750 Euro

Hamburg (ots)

Am Donnerstag kam ein 52-jähriger mazedonischer Staatsangehöriger aus Skopje am Hamburg Airport an. Er stellte sich gegen 09:00 Uhr zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle an und wurde durch Kräfte der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wird. Seit November 2022 sucht die Staatsanwaltschaft Freiburg nach dem Mann. Tatvorwurf: Fahren ohne Fahrerlaubnis. Es war eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu jeweils 50 Euro zu zahlen. Davon war jedoch erst ein Teil beglichen worden, sodass nun noch 1.750 Euro fällig waren. Alternativ standen 35 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Der Festgenommene war so kurzfristig nicht in der Lage, die geforderte Summe zu zahlen, sodass er einen Bekannten anrief. Dieser begab sich zu einer Dienststelle der Polizei Hamburg in Harburg und zahlte dort die Geldstrafe ein. Anschließend konnte der Festgenommene nach Ende der polizeilichen Sachbearbeitung entlassen und die Einreise nach Deutschland gestattet werden.

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