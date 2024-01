Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: zwei Festnahmen - Diebstahl kostet über 1.000 Euro, Betrüger muss ins Gefängnis

Hamburg (ots)

Am Mittwoch kam ein 26-jähriger georgischer Staatsangehöriger aus Kutaissi am Hamburg Airport an. Gegen 09:00 Uhr wurde er bei der Bundespolizei zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle vorstellig. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit Januar 2023 von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen gemeinschaftlichen Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben ist. Es waren 120 Tagessätze zu jeweils 10 Euro zu zahlen. Bisher wurde jedoch erst ein Teil der Geldstrafe gezahlt. Nun waren noch 1.130 Euro fällig. Alternativ waren 113 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Der Mann konnte die geforderten 1.130 Euro zahlen. Anschließend wurde er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Gegen 16:00 Uhr kam ein 42-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger aus Sofia an. Bei der Einreisekontrolle stellte die Bundespolizei fest, dass der Mann seit Mai 2023 von der Staatsanwaltschaft Stade wegen Betruges zur Festnahme ausgeschrieben war. Es waren 40 Tagessätze zu jeweils 30 Euro als Geldstrafe zu zahlen; 40 Tage Ersatzfreiheitsstrafe waren die Alternative. Er war nicht in der Lage, die 1.200 Euro aufzubringen. Daher wurde er durch die Bundespolizei in die Untersuchungshaftanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell