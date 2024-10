Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Gesuchter 35-Jähriger muss für ein Jahr ins Gefängnis

Bunde (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitag an der deutsch-niederländischen Grenze einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 35-Jährige muss für ein Jahr ins Gefängnis.

Bundespolizisten hatten den Mann Freitagmittag, im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen, auf der Rastanlage Bunderneuland an der Autobahn 280 kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien des 35-jährigen Polen stellten die Beamten fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Er war wegen verschiedener Delikte zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt worden. Der Mann wurde von den Bundespolizisten verhaftet und zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

