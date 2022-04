Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Europaweite Fahndung endet an deutsch-niederländischer Grenze

Schüttorf / BAB 30 (ots)

Die Bundespolizei hat letzte Nacht an der deutsch-niederländischen Grenze einen international gesuchten 36-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein europäischer Haftbefehl zur Auslieferung an die polnischen Behörden vor. Der 36-Jährige muss in seiner Heimat für insgesamt zwei Jahre und zwei Monate ins Gefängnis.

Der 36-Jährige war in der Nacht von Montag auf Dienstag mit einem international verkehrenden Reisebus über die Autobahn 30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Gegen 00:30 Uhr wurde der zwischen Amsterdam und Prag verkehrende Bus an der Anschlussstelle Schüttorf-Nord von einer Streife der Bundespolizei angehalten und im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien des 36-jährigen Reisenden stellten die Beamten fest, dass die polnische Justiz mit einem europäischen Haftbefehl nach dem Mann suchen ließ. In seiner Heimat war der 36-Jährige wegen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten und unter anderem wegen mehrerer Betrugsdelikte zu einem Jahr und vier Monaten Gefängnis verurteilt worden.

Heute Vormittag wurde dem 36-Jährigen durch einen Richter am Amtsgericht Nordhorn der Haftbefehl verkündet. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg hat das weitere Auslieferungsverfahren nach Polen übernommen.

