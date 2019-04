Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bundespolizei zweimal erfolgreich gegen Drogenschmuggler

Weener / BAB 31 (ots)

Beamte der Bundespolizei in Bunde waren am Wochenende gleich zweimal erfolgreich gegen den Schmuggel von Rauschgift.

Am Samstagvormittag reiste ein 37-jähriger Deutscher mit seinem PKW über die Autobahn 280 aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung wurde das Auto des Mannes kurz nach dem Autobahndreieck Bunde, an der Anschlussstelle Weener der BAB 31 angehalten.

Im Kofferraum entdeckten die Beamten rund 330 Gramm Marihuana und 9 Gramm Haschisch sowie eine weitere Substanz die zunächst noch kriminaltechnisch untersucht wird.

Der Drogenschmuggler wurde zunächst vorläufig festgenommen, durfte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aber weiterreisen. Die Drogen mit einem Straßenhandelspreis von rund 3.400,- Euro wurden beschlagnahmt.

Am Sonntagabend stoppten Bundespolizisten ein Paar, dass mit zwei Kleinkindern über die Autobahn 280 aus den aus dem Nachbarland zurück nach Deutschland reiste. Die 36-jährige deutsche Fahrerin und ihr 35-jähriger libanesischer Lebensgefährte wurden mit ihrem Auto im Gewerbegebiet Rheiderland an der Anschlussstelle Papenburg der BAB 31 angehalten.

Bei der grenzpolizeilichen Kontrolle wurde im Fahrzeuginneren eine Plastiktüte mit etwa 92 Gramm Marihuana gefunden. Die aufgefundenen Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen konnten die beiden Erwachsenen mit den Kindern die Heimreise fortsetzen. Das Jugendamt wurde über den Vorfall informiert.

Die abschließenden Ermittlungen in diesen Fällen werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.

